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      Западно-Казахстанская область

    Подтопление на дороге в ЗКО полностью ликвидировали

    12 Марта 2023, 16:50

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области дорожники полностью ликвидировали подтопление заниженного участка дороги «Подстепное - Федоровка - граница РФ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК КазАвтоЖол».

    «На 11 км участка реконструкции автомобильной дороги «Подстепное - Федоровка - граница РФ» (вблизи населенного пункта Пойма) из-за образования талых вод произошло подтопление заниженного участка дороги. На данный момент подтопление дороги полностью ликвидировано, движение осуществляется в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе компании.

    Также произведены работы по отводу талых вод, дважды выполнены работы по укреплению обочины дороги мешками с ПГС в количестве 200 шт. Задействовано 5 единиц спецтехники и более 10 дорожных рабочих.

    «К данному часу все автодороги республиканского значения открыты, переливов не зафиксировано. На паводкоопасных участках республиканских трасс продолжается круглосуточное патрулирование», - заключили в АО «НК «КазАвтоЖол».

    Ранее сообщалось о 10 фактов подтопления подвальных помещений различных объектов в Уральске. Вчера уровень воды в реке Деркул поднялся на 158 см.

    Сегодня первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Ернур Утегенов вместе с руководителями РГП «Казидромет» и «Казводхоз» провели аэровизуальное обследование паводковой обстановки в Уральске, районе Байтерек и Таскалинском районе. После чего, угрозу подтопления населенных пунктов сняли.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Транспорт Паводок Регионы Казахстана Дороги Вода Уральск
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