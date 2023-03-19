Подросток застрелил двух полицейских в Канаде

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Двое офицеров полиции были застрелены при исполнении служебных обязанностей в ходе семейной ссоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Подозреваемому в стрельбе со смертельным исходом подростку всего 16 лет, сообщила полиция города Эдмонтон.

В полиции также сообщили, что подросток скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

Мать подростка, 55-летняя женщина, также была ранена и доставлена в больницу с опасными для жизни ранениями.

Убитыми офицерами были 35-летний Трэвис Джордан и 30-лений Бретт Райан. Оба работали в полицейской службе города Эдмонтон.

Фото: Edmonton Police Service



Начальник местной полиции Дейл МакФи заявил, что офицеры были застрелены в четверг, когда прибыли на вызов в жилом комплексе в Эдмонтоне около 00:47 по местному времени.

По словам полиции, звонила мать подозреваемого с жалобами на домашнее насилие. Сотрудники полиции встретили ее возле здания. Когда они подошли к квартире, в полицейских несколько раз выстрелил молодой подозреваемый у двери.

Полиция не раскрыла имен ни стрелявшего, ни его матери, которая находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

Обоим офицерам немедленно оказали первую медицинскую помощь, и они были доставлены в больницу. «К сожалению, в больнице они оба скончались», — заявил с прискорбием МакФи.

По словам полиции, судимостей у стрелявшего подростка не было. Не сообщается, какой тип оружия использовался при стрельбе. Полиция сейчас выясняет откуда оно взялось.

За последние шесть месяцев в Канаде при исполнении служебных обязанностей были убиты восемь полицейских. Другие смертельные случаи также были зафиксированы в провинциях Онтарио и Британская Колумбия.



