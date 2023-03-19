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    Подросток застрелил двух полицейских в Канаде

    19 Марта 2023, 18:03

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Двое офицеров полиции были застрелены при исполнении служебных обязанностей в ходе семейной ссоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Подозреваемому в стрельбе со смертельным исходом подростку всего 16 лет, сообщила полиция города Эдмонтон.

    В полиции также сообщили, что подросток скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

    Мать подростка, 55-летняя женщина, также была ранена и доставлена в больницу с опасными для жизни ранениями.

    Убитыми офицерами были 35-летний Трэвис Джордан и 30-лений Бретт Райан. Оба работали в полицейской службе города Эдмонтон.

    Фото: Edmonton Police Service

    Начальник местной полиции Дейл МакФи заявил, что офицеры были застрелены в четверг, когда прибыли на вызов в жилом комплексе в Эдмонтоне около 00:47 по местному времени.

    По словам полиции, звонила мать подозреваемого с жалобами на домашнее насилие. Сотрудники полиции встретили ее возле здания. Когда они подошли к квартире, в полицейских несколько раз выстрелил молодой подозреваемый у двери.

    Полиция не раскрыла имен ни стрелявшего, ни его матери, которая находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

    Обоим офицерам немедленно оказали первую медицинскую помощь, и они были доставлены в больницу. «К сожалению, в больнице они оба скончались», — заявил с прискорбием МакФи.

    По словам полиции, судимостей у стрелявшего подростка не было. Не сообщается, какой тип оружия использовался при стрельбе. Полиция сейчас выясняет откуда оно взялось.

    За последние шесть месяцев в Канаде при исполнении служебных обязанностей были убиты восемь полицейских. Другие смертельные случаи также были зафиксированы в провинциях Онтарио и Британская Колумбия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мировые новости Канада
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