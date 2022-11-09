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    Подросток за рулем авто погиб в Атырауской области

    9 Ноября 2022, 22:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Подросток, находившийся за рулем автомобиля, погиб в ДТП в Атырауской области. Четверо его сверстников пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 9 ноября вечером в Курмангазинском районе в районе села Жасталап автомобиль Toyota Corolla съехал с дороги и перевернулся. Водитель автомобиля погиб на месте. В ходе установления личности водителя установлено, что это подросток, 2008 года рождения.

    По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Устанавливаются подробности обстоятельств произошедшего.

    «В ходе выяснения обстоятельств установлено, что подросток управлял автомобилем без разрешения родителей. Кроме того, четверо пассажиров все 2007 г.р., находившиеся в автомобиле, с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу»,- проинформировали в пресс- службе ДП региона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
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