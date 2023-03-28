Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Подросток скончался от отравления угарным газом в Шымкенте

    28 Марта 2023, 07:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 15-летний подросток и его 12-летний брат отравились угарным газом в одном из домов по улице Еримбетова в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

    Как сообщили в Шымкентском производственном филиале «КазТрансГазАймак», 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, а его брат скончался на месте. Прибывшая на место трагедии аварийная бригада выявила множество нарушений.

    «Дымоход проточного водонагревателя выведен через стену на улицу на уровне стены и заглушен полиэтиленовым пакетом. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя. Договор на ТО ВДГО отсутствует», — говорится в сообщении газоснабжающей компании.

    Ранее в Абайской области из-за неправильной эксплуатации печи получили отравление двое взрослых и ребенок.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крупный пожар произошел в Алматинской области
    В Гамбурге объявили режим чрезвычайной опасности из-за пожара
    Угарным газом отравились 135 человек в Канаде
    Как пожарить шашлык, чтобы не устроить пожар - советы спасателей
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров