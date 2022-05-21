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    Подросток погиб от удара молнией в Актюбинской области

    21 Мая 2022, 12:14

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В пригороде Актобе во время грозы молния попала в двух человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

    Трагедия произошла 20 мая в селе Белогорка. Молния попала в 15-летнего подростка и 27-летнего мужчину, которые находились на улице недалеко от дома.

    «20 мая в 19:15 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в районе дома в селе Белогорка в двух людей попала молния. По прибытии на место происшествия установлено, что ребенок 2007 года рождения из-за удара молнии скончался на месте, а 27-летний мужчина доставлен в больницу скорой медицинской помощи в Актобе. В настоящее время состояние стабильное», - сообщили в департаменте по ЧС.

    ДЧС Актюбинской области напомнили о соблюдении правил безопасности. Если гроза настигла на улице важно избегать следующих действий и мест:

    - не находиться возле высоких деревьев и линий электропередач;

    - запрещено купаться в водоемах. Вода хороший проводник, поэтому при попадании разряда шансов выжить практически не существует;

    - не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы: удочки, зонты и другие;

    - нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить;

    - не нужно звонить по телефону, даже если устройство не используется, а просто включено, есть вероятность поражения молнией;

    - во время грозы рекомендуется быть без металлических предметов и бижутерии.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Регионы МЧС ДЧС
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