Подросток погиб от удара молнией в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В пригороде Актобе во время грозы молния попала в двух человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

Трагедия произошла 20 мая в селе Белогорка. Молния попала в 15-летнего подростка и 27-летнего мужчину, которые находились на улице недалеко от дома.

«20 мая в 19:15 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в районе дома в селе Белогорка в двух людей попала молния. По прибытии на место происшествия установлено, что ребенок 2007 года рождения из-за удара молнии скончался на месте, а 27-летний мужчина доставлен в больницу скорой медицинской помощи в Актобе. В настоящее время состояние стабильное», - сообщили в департаменте по ЧС.

ДЧС Актюбинской области напомнили о соблюдении правил безопасности. Если гроза настигла на улице важно избегать следующих действий и мест:

- не находиться возле высоких деревьев и линий электропередач;

- запрещено купаться в водоемах. Вода хороший проводник, поэтому при попадании разряда шансов выжить практически не существует;

- не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы: удочки, зонты и другие;

- нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить;

- не нужно звонить по телефону, даже если устройство не используется, а просто включено, есть вероятность поражения молнией;

- во время грозы рекомендуется быть без металлических предметов и бижутерии.



