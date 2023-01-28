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    Подросток на снегоходе сбил группу людей в Актобе: один человек погиб

    28 Января 2023, 21:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На территории одной из баз отдыха Актобе подросток на снегоходе совершил наезд на группу людей, в результате чего скончалась женщина и несколько человек были госпитализированы, передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    По информации полиции, 28 января в 15 часов 30 минут на территории базы отдыха несовершеннолетний 2007 г. р, управляя снегоходом марки Lynx, допустил наезд на группу лиц, находившихся вблизи оборудованной снежной горки.

    «В результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и пять несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, госпитализированы в медицинское учреждение», - говорится в сообщении полиции.

    По данному факту департамент полиции Актюбинской области проводит расследование.

    Фото: рolisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Происшествия
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