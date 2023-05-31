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    Подросток на скутере погиб в ДТП в Актобе

    31 Мая 2023, 22:29

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 16-летний подросток погиб в ДТП, управляя скутеромпередает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    31 мая на пересечении улиц А.Джангильдина и Д.Кунаева произошло ДТП с участием автомашины Toyota и скутера. Скутером управлял 16-летний подросток.

    «Несовершеннолетний скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК», - сообщили в полиции.

    В полиции напомнили, что водители скутеров должны двигаться по велосипедной дорожке, при ее отсутствии - по правому краю проезжей части дороги.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Авто
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