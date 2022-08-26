Подростку подарили квартиру в Кызылорде за спасение ребенка из колодца

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Подростку, который вытащил двухлетнего ребенка из канализационного колодца, подарили двухкомнатную квартиру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел на прошлой неделе в микрорайоне Универсам. Двухлетний ребенок упал в открытый канализационный колодец. 15-летний Арман Аманжолов, приехавший из села поступать в колледж, вытащил ребенка из колодца.

Героизм юноши восхитил не только земляков, но и всю страну. Сегодня аким области Нурлыбек Налибаев на августовском совещании педагогов вручил ему ключи от квартиры, приобретенной на спонсорские деньги.

«От имени всех жителей области выражаю благодарность нашему батыру Арману и его родителям. Глава государства в своих выступлениях неоднократно говорил о том, что недооценивать смелые поступки граждан нельзя. В регионе достаточно неравнодушных граждан. Сегодня от их имени мы вручаем ключи от собственного жилья герою, совершившему подвиг в мирное время», - сказал аким.

Арман Аманжолов родился в 2007 году в селе Боген Аральского района. В их семье пять детей: две сестры и два брата. Его отец Жаналык безработный, мать Майра работает в школьной столовой.

Ранее сообщалось, что 19 августа двухлетний ребенок упал в канализационный колодец глубиной примерно четыре метра. Подросток прыгнул вслед за ним в яму и вытащил малыша.



