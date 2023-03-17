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    Подростки просят казахстанцев голосовать

    17 Марта 2023, 15:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несовершеннолетние граждане Казахстана из Астаны, Алматы, Шымкента и Атырау записали видеообращение к избирателям с призывом прийти на выборы 19 марта и проголосовать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» считают, что для многих жителей страны выборы – это что-то формальное. А потом случается трагедия по типу экибастузской, и народ начинает ругать власть, не задумываясь, что это связанные вещи.

    «Очень заманчиво остаться дома в день выборов, не проголосовать, а потом ругать всех перед телевизором. Но это простое решение, которое всего лишь снимает с человека ответственность, а не делает его хорошим. Позиция «это не Я, это ОНИ накосячили» - удобная, но губительная для Казахстана. Нет никаких «ОНИ» – есть только «Я». Наше будущее всегда в том, что и как мы делаем прямо сейчас», - озвучили свое мнение в видеоролики активисты.

    Записавшим обращение подросткам еще нет 18 лет. Согласно закону, они пока не могут голосовать. При этом молодые люди чувствуют ответственность за то, что происходит в стране и уверены, что Новый Казахстан начинается и с них тоже. Молодые активисты отмечают, что в промежутке с 2016 по 2021 год общий процент голосов на выборах депутатов Мажилиса упал на 13,8%. Это говорит о том, что все меньше избирателей принимают участие в голосовании.

    «Не важно есть ли нам 18 или нет. Мы прекрасно понимаем, что все происходящее вокруг нас каждый день связано с политикой. Своим посланием мы призываем всех, кто имеет избирательное право, идти и проголосовать. Идти с осознанием того, что голос даже одного человека решает многое. Идти, зная, что в этот день, отдав свой голос, вы сделали маленький шаг для себя, но огромный для страны. Идти c мыслью о том, что ваш голос способен предотвратить еще один Экибастуз и все подобные трагедии. Ваш выбор сегодня — будущее, которое мы все разделим завтра», - сказал активист «Жаңа Адамдар» Владимир Изюменков.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Общество Молодежь Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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