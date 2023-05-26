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    Подростки подозреваются в поджоге исторического здания в Сиднее

    26 Мая 2023, 16:36

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Два 13-летних подростка сдались местной полиции после того, как пожар уничтожил семиэтажное историческое здание в центре Сиднея, передает BBC News.

    В тушение пожара в центре Сиднея участвовали около 100 пожарных. На момент пожара в здании спали 15 человек, личности 13 из них установлены.

    По меньшей мере 70 жителям близлежащих зданий пришлось покинуть свои дома, попадающие в зону отчуждения. Они не смогут вернуться в свои жилища в течение по крайней мере семи дней.

    Полиция подтвердила, что сдавшиеся подростки помогают им в расследовании. Также есть подозрения, что к инциденту могут быть причастны другие подростки.

    Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что во вторник пожар достиг высочайшего 10-го уровня тревоги.

    Здание было внесено в список наследия и раньше здесь располагалась фабрика Henderson Hat. Оно пустовало много лет, его планировали переоборудовать в отель.

    После того, как здание загорелось, над Сиднеем был виден густой столб дыма. Верхний этаж здания упал на соседнюю улицу.

    Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что им удалось локализовать огонь, чтобы предотвратить повреждение близлежащих жилых домов.

    Расследованием причин возгорания занимается отдел по поджогам полиции Нового Южного Уэльса.

    Здание расположено в центральной части Сиднея, через дорогу от центрального вокзала города.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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