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    Подробности задержания педофила сообщили в Атырау

    6 Декабря 2022, 16:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Задержанный сегодня в Атырау педофил, пытавшийся изнасиловать 13-летнего подростка, угнал машину вместе с ребенком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, сегодня в 11:31 часов в дежурную часть управления полиции города Атырау поступило сообщение, что мужчина 1988 г.р., находясь в угнанном автомобиле марки «Renault Duster», попытался совершить изнасилование в отношении несовершеннолетней 2009 г.р. во дворе дома, расположенного в мкр Авангард.

    Установлено, что мать ребенка вместе со своей дочерью направились на машине в магазин. Зайдя в магазин, женщина оставила ребенка в автомобиле. Выйдя из магазина, увидела, что припаркованный возле автомобиль угнан вместе с дочерью.

    Женщина позвонила по номеру 102, сообщив об угоне и пропаже ребенка. Прибывшие на место сотрудники ДПС установили местонахождение автомобиля, в багажном отделении которого находился мужчина без одежды. В салоне автомобиля находилась и девочка.

    По данному факту управление полиции города Атырау начало досудебное расследование по ч.1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

    Кроме того, в настоящее время материалы переданы в ДП Атырауской области. Решается вопрос регистрации уголовного дела по ст. 24 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» , ч. 3-1 п.1 ст. 120 УК «Изнасилование несовершеннолетней». Проводятся необходимые следственные действия.

    Как ранее сообщалось, пытавшегося изнасиловать 13-летнюю девочку педофила задержали в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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