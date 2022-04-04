Подробности убийства военнослужащих во время январских событий раскрыли в Генпрокуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О расследовании фактов гибели людей во время январских событий рассказал заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжаются расследования фактов гибели людей. К настоящему времени установлены обстоятельства гибели 19 действующих и будущих офицеров, героически погибших при исполнении служебного долга по охране общественного порядка в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях», - сказал Елдос Килымжанов.

Было отмечено, что особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего - подполковника Хаирова, участвовавшего в охране здания акимата города Алматы.

«Его тело было обнаружено на крыше здания. Расследование показало, что после насильственной смерти, преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего солдата осталась семья и двое несовершеннолетних детей», - рассказал Елдос Килымжанов.

По данным Генпрокуратуры, при попытке захвата преступниками Управления полиции Алмалинского района и телевышки «Кок-Тобе», от огнестрельных ранений погибли сотрудники Камбетов, Асылханов и Алмасов, защищавшие по долгу службы стратегические объекты.

В городе Талдыкорган группа из 10 преступников напала на безоружного военнослужащего срочной службы в/ч 5514 Национальной гвардии Аманова, который исполнял свой долг при обеспечении общественного порядка на площади.

«В результате жестокого избиения 18-летний Аманов получил множественные телесные повреждения. Не приходя в сознание, молодой человек скончался в машине скорой помощи. По всем фактам смерти людей в ходе «январской трагедии» ведется тщательное расследование, их результаты будут освещаться по мере установления неоспоримых доказательств», - добавил Елдос Килымжанов.