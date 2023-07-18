Подробности побега экс-генерала Серика Кудебаева раскрыли в суде

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Кегенском районном суде Алматинской области объяснили приговор экс-начальнику департамента полиции региона Серику Кудебаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело было рассмотрено по факту умышленного незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска (часть 1 статьи 392 УК).

«В суде установлено, что подсудимый К. 15 марта 2023 года, примерно в 04:30, находясь в Кегенском районе, в соответствии с преступным планом, путем поднятия нижнего яруса заграждения спирального барьера безопасности из колючей проволоки, препятствующей свободному проходу через границу, умышленно незаконно пересек казахстанско-кыргызстанскую границу вне пункта пропуска. Тем самым К. сбежал от правосудия, вылетев в Турцию через аэропорт «Манас». После задержания его экстрадировали в Казахстан», - сообщили в пресс-службе районного суда.

28 апреля этого года по приговору Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был осужден по части 4 статьи 362 пункта 1), части 2 статьи 146 УК к 10 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет. Также суд постановил о лишении К. специального звания «генерал-майор полиции» и внести представление Президенту Республики Казахстан о лишении государственных наград «Даңқ» и «Айбын» 2-ой степени.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Также, с учетом предыдущего приговора, прокурор просил применить в отношении К. части 3 и 6 статьи 58 УК и путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить к отбытию 10 лет 3 месяца лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину и просил суд назначить ему наказание в виде штрафа.

«Санкция части 1 статьи 392 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо лишение свободы на срок до 1 года. Суд, с учетом тяжести совершенного преступления, а также исходя из того обстоятельства, что преступление совершено до вынесения приговора Талдыкорганского городского суда от 28 апреля 2023 года, признал К. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев», - отметили в суде.

На основании статьи 58 УК по совокупности уголовных правонарушений окончательно ему назначено наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.