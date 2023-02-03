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    Подразделения МЧС всю ночь продолжали работу по откачке воды

    3 Февраля 2023, 07:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подразделения МЧС всю ночь продолжали работу по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом в подтопленных районах Туркестанской области. Минобороны также задействовано в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

    «Около 300 военнослужащих Вооруженных сил Арысского гарнизона, личный состав пожарной части № 7, специалисты КГУ «Жасыл Арыс» и волонтеры молодежного ресурсного центра в круглосуточном режиме задействованы в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области», - сообщает Telegram-канал Министерства обороны РК.

    В настоящее время канал Кабылсай, проходящий по городу Арысь, переполнен в связи с обильным поступлением талых и дождевых вод, сообщает пресс-служба МЧС РК.

    Между тем, по данным РГП «Казгидромет» 3 февраля на большей части области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышением температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

    Ранее сообщалось, что подтопление дворов и улиц произошло в Туркестанской области из-за обильных осадков. В Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтоплено шесть улиц и 48 дворовых территорий. Ряд дорог временно закрыли в Туркестанской области.

    Министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область, а аким Туркестанской области провел экстренное совещание по ликвидации подтопления в данных районах и посетил подтопленные населенные пункты.

    В настоящее время ведутся работы по отводу вод в пяти населенных пунктах Шаян и Шакпак Байдибекского района, Шага в Сауранском районе, Шолаккорган в Созакском районе и Арысе.

    Более 200 человек эвакуировали из зоны подтопления в Туркестанской области.



    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Происшествия Паводок МЧС Минобороны РК Наводнение
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