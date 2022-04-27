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    Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Карагандинской области

    27 Апреля 2022, 11:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Изготовленную в цехе продукцию реализовывали через рынки и магазины Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

    «В арендованном складском помещении, расположенном в г. Сарань Карагандинской области, организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области.

    Начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Видео Регионы Казахстана Общество Караганда
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