Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Изготовленную в цехе продукцию реализовывали через рынки и магазины Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

«В арендованном складском помещении, расположенном в г. Сарань Карагандинской области, организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области.

Начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции», - сообщили в пресс-службе ведомства.