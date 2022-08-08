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    • Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Усть-Каменогорске

    8 Августа 2022 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске с помощью систем видеонаблюдения задержали наркодилера, ликвидирована подпольная лаборатория. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники областного отделения по борьбе с наркопреступностью получили информацию о том, что в одном из домов в центре города проживает иногородний парень, и он выходит из квартиры поздно вечером», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Для уточнения полученных данных использовались камеры видеонаблюдения. В ходе наблюдения было установлено, что молодой человек каждый день выходил из квартиры с рюкзаком к вечеру, обходил район и возвращался домой ночью. Так выяснилось, что он занимается закладкой наркотиков.

    При задержании у подозреваемого изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком «альфа-pvp».

    «В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый ранее проживал в Караганде, а прибыл в Усть-Каменогорск для производства и сбыта наркотиков с целью заработка. В ходе обыска в арендованном доме полицейские изъяли еще 600 граммов синтетических наркотиков, которые были подготовлены к продаже», - добавила спикер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Восточно-Казахстанская область #Борьба с преступностью #МВД РК #Борьба с наркотиками
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