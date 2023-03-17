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    Подпольное казино выявили в Атырауской области

    17 Марта 2023, 09:59

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

    Проведены осмотры и обыски, изъяты игровые фишки, колоды карт, денежные средства в размере 957 тысяч тенге, 3 300 долларов, а также другие предметы.

    Допрошены свидетели и лица, причастные к организации игорного бизнеса.

    Зарегистрировано уголовное дело. Организаторы признали вину в содеянном. Досудебное расследование продолжается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Минфин РК Атырау
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