Подписанная в Актау «Дорожная карта» ускорит развитие Транскаспийского маршрута

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Геополитическая турбулентность в мире продолжает оказывать влияние на логистику грузоперевозок. С учетом имеющихся реалий и неутешительных прогнозов Казахстан рассматривает альтернативные маршруты, в первую очередь, через Каспий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня именно по данному направлению существует развитая инфраструктура, которая охватывает такие страны, как Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция.

Страны, входящие в международный торгово-транспортный проект «Срединный коридор» с его основным участком - Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), предпринимают беспрецедентные усилия для наращивания грузооборота по указанному направлению.

Для координации действий в этом направлении 25 ноября в городе Актау собрались главы МИД и транспортных ведомств Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции. В ходе этой встречи представители четырех стран приняли Дорожную карту по развитию Транскаспийского коридора.

Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана отметили, что стороны рассмотрели вопросы по выработке комплекса мер по ускоренному развитию международных транспортных маршрутов через модернизацию условий их функционирования.

Было отмечено, что страны выработали практические шаги для укрепления кооперации в Каспийско-Черноморском регионе, диалога с целью более полного раскрытия транзитно-транспортного потенциала всего каспийского региона.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев заявил, что за 10 месяцев текущего года через морские порты Актау и Курык по ТМТМ было перевезено около 1,5 млн тонн грузов, что в два раза превысило показатели прошлого года.

Стороны выразили надежду, что к 2025 году этот объем достигнет 10 млн тонн, и на это будет направлена реализация подписанной 25 ноября «Дорожной карты» по синхронному устранению «узких» мест и развитию «Среднего коридора» на 2022-2027 гг.

Наряду с этим, 25 ноября стало известно, что Азербайджан предоставляет Казахстану плавучую полупогружную буровую установку «Деде Гогруд» для начала 15 декабря бурения по каспийскому проекту Казахстана - «Женис».

Что же касается транспортных возможностей, то уже с января 2023 года через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) пройдет 1,5 млн тонн казахской нефти против 200 тысяч тонн в 2022 году.

Казахстанская сторона настроена довести объемы транспортировки нефти через порты на Каспийском море (Актау и Курык) до 20 млн тонн в год через ТМТМ.

Речь идет не только о БТД, но и задействовании приостановленных с апреля нефтепровода Баку-Супса и железной дороги Баку-Батуми.

Азербайджан в 2008-2016 годах обеспечивал транзит части нефти с казахстанского месторождения «Тенгиз», причем один период по БТД шло до 2 млн тонн нефти в год из Казахстана. Однако с 2017 года вся нефть с «Тенгиза» идет в КТК.

Эксперты на нефтяном рынке Азербайджана отмечают, что через Баку c 2023 года реально можно транспортировать не более 8-10 млн тонн нефти из Казахстана с учетом задействования БТД, нефтепровода Баку-Супса и железной дороги.

При этом БТД сможет брать не более 1,5 млн тонн в год сернистой нефти из Казахстана, а пропускная способность нефтепровода Баку-Супса может быть увеличена с 5 млн тонн в год до 7 млн тонн в год.

В то же время по железной дороге в направлении черноморских портов Грузии возможна транспортировка не более 2 млн тонн казахстанской нефти.

Тем не менее, именно ТМТМ сейчас представляется реально работающим маршрутом, а с учетом намерений Казахстана и Азербайджана расширять танкерный флот на Каспии и возможностей по увеличению мощностей БТД до 2,2 млн баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в cутки, рост перевалки существенных объемов нефти через Баку перспективен.



