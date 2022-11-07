Подписание Главой государства Конституционных законов стало важным этапом политической модернизации - КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные им в Посланиях, и поддержанные народом Казахстана во время референдума, получили законодательное оформление. Основные изменения, отмечает директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов, коснулись системы защиты прав человека и выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые приняты конституционные законы о Конституционном суде и Уполномоченном по правам человека. Для правовой системы Казахстана это большой шаг вперед. Граждане смогут самостоятельно или при помощи Уполномоченного по правам человека отстаивать свои конституционные права и свободы в высшей судебной инстанции», - говорит Еркин Тукумов.

Конституционный суд в Казахстане уже работал, он существовал между 1992-1995 годами, так и не успев реализовать свою высшую миссию. Сейчас этому важнейшему институту любого демократического государства дается новый импульс.

«Уверен, что закрепление конституционного статуса этих важных правозащитных институтов станет правовым фундаментом для построения «Справедливого Казахстана», - продолжает директор КИСИ при Президенте РК.

Последовательный курс на реформирование политической системы страны расширил возможности граждан в формировании органов управления. Обновленный конституционный закон «О выборах» содержит нормы о прямой выборности акимов районов и городов областного значения. Теперь граждане будут самостоятельно избирать 170 акимов районов и 38 акимов городов областного значения.

По смешанной системе будут формироваться Мажилис и маслихаты областей. Например, маслихаты областей, городов Алматы, Шымкент и Астана будут наполовину формироваться партийными депутатами, вторую половину составят беспартийные избраники, выдвинутые по одномандатным округам. Это очень важное изменение, потому что не только расширяет возможности граждан по выбору депутатов, но и дает каждому гражданину Казахстана возможность быть избранным. Внедрение этих норм кардинально поменяет ситуацию на местах. По сути, реформа охватит маслихаты во всех 17 областях и 3 городах республиканского значения.

Что касается более 200 маслихатов в районах и городах областного значения, то их депутатский корпус будет на 100% формироваться из беспартийных кандидатов от одномандатных округов. Это, однозначно, повысит самостоятельность регионов, усилит их влияние на формирование местного бюджета и контроль за его исполнением.

«Последовательная политика Президента по децентрализации власти и демократизации политической системы уже создала основы для активного гражданского участия в управлении государством. Государство слышит народ, учитывает интересы и запросы со стороны общества. Уверен, что принимаемые сегодня решения будут иметь положительный эффект в самом ближайшем будущем», - заключил Еркин Тукумов.





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