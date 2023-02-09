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    Подозреваемый в участии в массовых беспорядках казахстанец экстрадирован из Беларуси

    9 Февраля 2023, 09:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Республики Беларусь экстрадирован гражданин «А». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Он подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области.

    После совершения преступления он скрылся от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск.

    Подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор.

    По казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Жамбылская область Генпрокуратура Беларусь Видео
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