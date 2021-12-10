Подозреваемый в краже 115 лошадей павлодарец задержан в Москве

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в краже 115 голов лошадей 54-летний житель Павлодарской области скрывался от правосудия за пределами страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт Департамента полиции Павлодарской области.

«Совместные оперативные мероприятия павлодарских сотрудников полиции и коллег из уголовного розыска города Москвы Российской Федерации позволили установить местонахождение беглеца. Мужчина был задержан на станции одного из метрополитенов города Москвы. Ему пришлось три года «заметать следы», чтобы не попасться в руки полиции, но его усилия все равно не увенчались успехом», - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В настоящее время проводится ряд необходимых проверок, по результатам которой будет решаться вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Казахстан.

Стоит отметить, что силами оперативников Павлодарской области с начала года задержано 96 уголовных преступников, скрывшихся от органов уголовного преследования.



