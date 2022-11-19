Подозреваемый в хищении более 320 млн тенге Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Антикррпупционную службу.