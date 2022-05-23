Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Подозреваемых в убийстве девочки-инвалида арестовали в Алматинской области

    23 Мая 2022, 18:40

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в убийстве девочки-инвалида поместили под стражу в Алматинской области,. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городе Саркане санкционировали арест двух подозреваемым в причастности гибели 4-летней девочки-инвалида. Один из подозреваемых является матерью ребенка, другой приходится родным дядей.

    Как сообщалось, 17 мая на свалке бытовых отходов в Саркане обнаружили скелетированное тело малолетней девочки.

    Полицейские вскоре установили 19-летнюю мать ребенка, которая в своих показаниях пояснила, что девочка страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Его тело на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.

    В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, скрытно похоронив ее в городском карьере.

    В отношении обоих задержанных Сарканским районным судом санкционирован арест. Уголовное дело расследуется по ст.99 ч.3 УК РК, предусматривающее наказание за убийство малолетнего лица. Подозреваемые содержатся под стражей.

    Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит от двадцати лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область МВД РК Конаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске