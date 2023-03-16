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    Подозреваемую в сбыте крупной партии наркотиков задержали в Алматы

    16 Марта 2023, 16:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 46-летняя женщина задержана по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Гражданка Ж. подозревается в незаконном обращении с наркотическими средствами, психотропными веществами, в целях сбыта. Она была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов в микрорайоне Сайран.

    «При личном досмотре у нее обнаружено вещество со специфическим запахом. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является психотропным наркотическим средством. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 УК РК», – пояснил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

    Другие детали уголовного дела, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующих презумпцию о невиновности, разглашению не подлежат.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с наркотиками
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