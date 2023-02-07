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    Подозреваемую в продаже двух младенцев женщину выявили атырауские полицейские

    7 Февраля 2023, 01:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП департамента полиции Атырауской области установлено, что 32-летняя жительница ЗКО продала детей, 2021 и 2022 годов рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

    По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 135 УК РК «Торговля несовершеннолетними».

    Подозреваемая установлена, в настоящее время проводятся следственные действия.

    Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Дети
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