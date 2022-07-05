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    Подозреваемого в стрельбе на параде задержали в Чикаго

    5 Июля 2022, 08:30

    ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ - Чикагские власти сообщили, что в результате стрельбы на параде по случаю Дня независимости США в Хайленд-парке, престижном пригороде Чикаго, шесть человек погибли и более 30 получили ранения разной степени тяжести. На месте преступления была обнаружена винтовка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на Русскую службу ВВС.

    По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь с крыши. Как сообщила полиция, он забрался по лестнице на крышу магазина товаров для туризма и начал стрелять по людям.

    Подозреваемому удалось скрыться с места нападения. Через некоторое время полиция установила личность человека, который, возможно, устроил нападение: это Роберт И Кримо III, ему 22 года.

    Вскоре его поиски завершились успехом. Как сообщает телекомпания Си-эн-эн, один из сотрудников полиции увидел Кримо за рулем автомобиля и попытался остановить его. Подозреваемый не подчинился, но после короткой погони был задержан.

    Полиция считает, что стрелок был один. О возможных мотивах нападения пока не сообщается.

    Фото: JIM VONDRUSKA/GETTY IMAGES

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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