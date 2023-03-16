Подозреваемого в серии преступлений задержали в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Жетысуской области задержан ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина, которого два месяца назад объявили в межгосударственный розыск по подозрению в серии преступлений на территории Талдыкоргана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Разыскиваемый тщательно скрывался от правоохранителей и часто менял населенные пункты, не останавливаясь в них более двух суток. И все же оперативникам уголовного розыска удалось установить его последнее местонахождение и задержать.

«Спецмероприятие по его задержанию произвели в селе Карабулак Ескельдинского района. Сейчас он доставлен в полицию Талдыкоргана и помещен под стражу. Задержанному пока инкриминируется совершение четырех квартирных краж, двух мошенничеств и двух грабежей. Все преступления, за исключением одного грабежа в сельском магазине, зарегистрированы в областном центре. По каждому факту возбуждено уголовное дело и производится сбор доказательной базы», – сообщил начальник УКП ДП Жетысуской области Кайрат Журунов.

С начала года силами полиции региона задержаны 11 уголовных преступников, объявленные в разные годы в межгосударственный розыск.





