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      Правоохранительные органы

    Подозреваемого в серии преступлений задержали в Жетысуской области

    16 Марта 2023, 22:22

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Жетысуской области задержан ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина, которого два месяца назад объявили в межгосударственный розыск по подозрению в серии преступлений на территории Талдыкоргана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Разыскиваемый тщательно скрывался от правоохранителей и часто менял населенные пункты, не останавливаясь в них более двух суток. И все же оперативникам уголовного розыска удалось установить его последнее местонахождение и задержать.

    «Спецмероприятие по его задержанию произвели в селе Карабулак Ескельдинского района. Сейчас он доставлен в полицию Талдыкоргана и помещен под стражу. Задержанному пока инкриминируется совершение четырех квартирных краж, двух мошенничеств и двух грабежей. Все преступления, за исключением одного грабежа в сельском магазине, зарегистрированы в областном центре. По каждому факту возбуждено уголовное дело и производится сбор доказательной базы», – сообщил начальник УКП ДП Жетысуской области Кайрат Журунов.

    С начала года силами полиции региона задержаны 11 уголовных преступников, объявленные в разные годы в межгосударственный розыск.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Криминал Жетысуская область
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