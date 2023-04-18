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    Подозреваемого в изнасиловании дочери оправдали в Мангистау

    18 Апреля 2023, 13:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В суде Мангистауской области рассмотрели дело мужчины, которого обвинили в изнасиловании дочери несколько лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

    Дело в отношении мужчины рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области. Ему было предъявлено обвинение по части 2, статьи 124 и части 4, статьи 120 Уголовного кодекса РК.

    «В период с 2016 по 2021 годы он совершал развратные действия и неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь», - говорится в сообщении суда.

    Прокурор и законный представитель несовершеннолетней попросили признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы. Также в качестве морального ущерба попросили взыскать 30 млн тенге.

    В результате суд вынес оправдательный приговор в связи с недоказанностью вины подсудимого.

    «В ходе судебного процесса вина подсудимого не нашла подтверждения. Показания законного представителя, несовершеннолетней потерпевшей, а также несовершеннолетнего свидетеля опровергаются собранными по делу доказательствами, в частности заключением судебно-медицинской экспертизой. Оправданному объяснили право на возмещение вреда, причиненного из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности», - добавили в пресс-службе суда.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Суды Мангистауская область Судебный процесс Регионы
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