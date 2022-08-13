Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Подозреваемого грабителя банка извлекли из туннеля под Ватиканом

    13 Августа 2022 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция Италии подозревает, что человек, спасенный из обрушившегося туннеля рядом с Ватиканом, был неудачливым грабителем банка. Пожарным понадобилось 8 часов на то, чтобы извлечь его на поверхность, и теперь он находится на лечении в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Впрочем, его злоключения на этом, скорее всего, не закончатся, поскольку ему придется объяснять полиции, куда и зачем он рыл подземный ход. Он и его предполагаемый подельник сейчас находятся под арестом по обвинению в причинении ущерба муниципальной собственности.

    Следователи полагают, что эти двое могли входить в состав целой банды, пытавшейся ограбить банк. Собственно, об этом свидетельствует тот факт, что в общей сложности в туннеле было четыре человека, трое из которых успели сбежать прежде, чем он обвалился, оставив последнего под шестиметровым завалом. (Одного из сбежавших позже задержала полиция).

    Подземный ход начинался в недавно арендованном, но пока пустом магазине и пролегал подозрительно близко от двух банков, что и навело полицию на мысль о возможных замыслах неудачливых землекопов.

    По мнению местных СМИ, сомневаться в их целях и вовсе не приходится, потому злоумышленники явно спешили завершить строительство туннеля к 15 августа – длинному уикенду, когда большинство римлян стремится покинуть город.

    Между тем, местные жители не подозревали, что творится у них под самым носом.

    «Мы думали, они просто делают там ремонт», - признался журналистам Микеле, который живет по соседству с Ватиканом.

    Фото: bbc.com
    #Италия #Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
    Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
    Мальчик получил ранения на футбольной площадке в Щучинске
    Сезон проливных дождей в Судане привел в общей сложности к гибели 77 человек
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров