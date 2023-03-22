Подозреваемая в сбыте поддельных иностранных банкнот экстрадирована из Швеции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанку, подозреваемую в сбыте поддельных иностранных банкнот, экстрадировали из Швеции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

«Генеральной прокуратурой последовательно принимаются меры по укреплению международно-правового сотрудничества. Наряду с расширением договорной базы с иностранными государствами, устанавливаются деловые контакты с компетентными органами зарубежных стран. Так, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции Министерством юстиции Швеции на принципах взаимности удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Б., объявленной в розыск по подозрению в сбыте поддельных банкнот в крупном размере. По версии следствия она в период с декабря 2019 года по январь 2020 года незаконно обменивала фальшивые банкноты в евро при содействии сотрудников одного из банков Казахстана. После совершения преступлений Б. скрылась от казахстанского правосудия и была объявлена в международный розыск. Ее подельники осуждены к различным срокам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел подозреваемая Б. экстрадирована в Казахстан для привлечения уголовной ответственности.

«В настоящее время она водворена в следственный изолятор департамента УИС г.Астана. За совершение подобных преступлений виновным грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы», - резюмировали в пресс-службе Генпрокуратуры.



