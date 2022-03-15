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    Подорожает ли картофель - пояснение главы Минсельхоза РК

    15 Марта 2022, 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост цен на продукты питания в Казахстане объяснил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Ербола Карашукеева, Казахстан сегодня полностью обеспечивает свои потребности по картофелю и имеющимся по суповым наборам.

    «В апреле у нас уже своя свежая капуста будет, которой будем закрывать полностью свои потребности. Единственное, у нас были опасения по поводу молодого картофеля. Картофель не успевает созреть. В этой связи мы уже с прошлого года над этим вопросом задумывались. Мы вели переговоры с Узбекистаном, чтобы не менее 20 тысяч молодого картофеля по нормальной цене могли привезти сюда», - сказал министр сельского хозяйства.

    По словам Ербола Карашукеева, средняя стоимость картофеля составляет от 140 до 150 тенге.

    «Как в 2020 году, в 2021 году, чтобы она не доходила до 800 тенге - мы такого не допустим», - пообещал министр.

    «По картофелю мы принимаем все необходимые меры, на контроле ее держим, чтобы не допустить (роста цен - прим.). Мы гарантию даем, что таких цен не будет», - заверил он.

    Также глава Минсельхоза напомнил о принятии национального проекта по развитию АПК.

    «У нас были по сырам, молоку, творогу, мясу рыбы, по ряду продуктов, где у нас не было самообеспеченности - в этой связи мы до 2025 года доведем уровень до 100 процентов. По сахару до 80 процентов будем доводить», - рассказал министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство Общество
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