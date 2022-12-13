Подключить к теплоснабжению в Экибастузе осталось четыре частных дома

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - До настоящего момента не было отопления в 18 частных домах, к концу дня планируется обеспечить теплом 14 из них. Таким образом останется подключить всего четыре домовладения. Об этом сообщил аким Экибастуза на заседании оперативного штаба, прошедшего под руководством главы Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

На сегодня все многоэтажки города обеспечены теплом, горячей и холодной водой. К сожалению, из-за работ по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях, отдельные группы домов приходится поочередно отключать от теплоснабжения. Но эти вынужденные процедуры носят исключительно временный характер, ремонты ведутся в срочном режиме, и тепло максимально оперативно возвращается в дома, отметили в пресс-службе.

- Вместе с тем началась работа по возмещению ущерба жителям. Продолжается обход пострадавших квартир согласно поданным заявлениям. В 53 жилищах, как и планировалось, уже начаты ремонтные работы. В 121 квартире выявлены незначительные повреждения, но и они будут устранены, - рассказал аким Экибастуза Аян Бейсекин.





Как сообщила руководитель областного управления образования Самал Айтказина, из 65 образовательных учреждений в 45 полностью выдерживается необходимый температурный режим. В остальных организациях ведется балансировка систем теплоснабжения, после чего температура в помещениях будет доведена до норматива.

При этом все медицинские объекты работают в штатном режиме. По словам руководителя управления здравоохранения Айдара Ситказинова, на лечении в городской больнице находятся 326 пациентов, в том числе 85 детей. 26 пациентов центра психического здоровья, передислоцированных в Павлодар, планируется вернуть в Экибастуз 19 декабря.

Заместитель председателя правления АО «ЦАЭК» Леонид Янушко уведомил руководство области о том, что в течение двух дней на экибастузской ТЭЦ планируется запустить в работу еще два котла для увеличения продуктивности и нормализации деятельности станции.

- Сейчас первостепенная задача - обеспечить стабильную работу ТЭЦ, - подчеркнул глава региона. - После запуска необходимых котлов и стабилизации работы станции будем принимать решение по переходу соцобъектов в офлайн режим.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов поручил руководству города, помимо ситуации с теплом, держать на строгом контроле вопросы водоснабжения и бесперебойной подачи электроэнергии, а также своевременно реагировать на жалобы жителей.





Фото пресс-службы акима Павлодарской области