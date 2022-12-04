Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Астана-19-21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Подключение к теплу оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня

    4 Декабря 2022, 10:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аварийно-восстановительные работы в городе Экибастузе продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

    По информации оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, по состоянию на 08:00 ч. 4 декабря остаются не подпитанными тепловые узлы 11 домов.

    Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

    Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня.

    Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек.

    Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.
    Правительство РК Экибастуз ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Авария в Экибастузе: виновные будут названы после подачи тепла во все дома
    Причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами
    Серик Жумангарин ответил на предложение по продаже ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге
    Повысить прозрачность процесса приватизации поручил Премьер-Министр
    Популярное
    1 Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза
    2 Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
    3 Когда снимут режим ЧС в Экибастузе
    4 Две новостройки остались без тепла в Караганде
    5 Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области
    Новости партнеров