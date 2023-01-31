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    Подключение газа для наших граждан обходится недешево - Президент РК

    31 Января 2023, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Важную задачу по обеспечению стабильного электроснабжения и завершению газификации дал сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Акимату нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт», - отметил Президент РК, добавив, что «со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства».

    В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода «Сарыарка». Задача акимата – довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология – в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог.

    «Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся. Такое положение дел нужно срочно менять», - сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату активизировать работу по газификации и завершить ее в установленные сроки. При этом Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» нужно решить вопрос обеспечения столицы необходимыми объемами газа.

    «Вместе с тем само подключение газа для наших граждан обходится недешево – до двух миллионов тенге. И такая ситуация сложилась во всех регионах. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения», - заявил Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Энергетика Астана Газификация
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