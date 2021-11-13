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    Подготовка кадров для сельского хозяйства: осваиваются ли гранты в Казахстане

    13 Ноября 2021, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на запрос депутата Сената Ахылбека Куришбаева по поводу подготовки кадров в области сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Аскар Мамин, подготовку кадров в области сельского хозяйства осуществляют 25 высших учебных заведений (вузов) республики и 169 организаций технического и профессионального образования (ТиПО), расположенных в сельской местности.

    По образовательным программам сельскохозяйственного направления («Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария») обучается в вузах более 8 тысяч студентов, из них более 7 тысяч человек на основе государственного образовательного заказа. В организациях ТиПО обучается 38 тысяч человек, из них 35,9 тысячи человек, то есть 94% по госзаказу.

    «Госзаказ на подготовку кадров по сельскохозяйственным направлениям выделяется ежегодно. В 2021 году на специальности «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринарию» выделено 2920 грантов (в 2020 году – 2720 грантов, в 2019 году - 2482 грантов). При этом, гранты по указанным специальностям не осваиваются в полном объеме. Так, за 2019-2021 годы количество неосвоенных образовательных грантов по указанным направлениям составило – 3778 единиц», - говорится в ответе Аскара Мамина на депзапрос.

    По проекту «Мәңгілік ел жастары - Индустрияға!» («Серпін») в 2021 году освоено лишь 2102 грантов из 5 656 (37%), в 2020 году - 979 из 5 107 (19%).

    «Вместе с тем, акиматами регионов, приемными комиссиями вузов и организациями ТиПО ведется агитационная работа по привлечению граждан на обучение в вузы и организациях ТиПО. К тому же, с 2017 года на законодательном уровне закреплена норма по выделению грантов местными исполнительными органами. В целях поддержки детей из числа малообеспеченных и многодетных семей, в том числе для детей из села, в период с 2017 по 2021 годы местными исполнительными органами выделено более 8 тысяч грантов», - отмечает А. Мамин.

    Кроме того, в рамках действующего законодательства для граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально- экономическое развитие села, предусмотрена квота в размере 30% от утвержденного госзаказа для обучения в вузах и организациях ТиПО.

    В 2021 году по сельской квоте (педагогические науки, социальные науки, журналистика, информационное-коммуникационные технологии, медицина, инженерные науки, сельское хозяйство и биоресурсы, бизнес и управление, услуги) было выделено и освоено более 16 тысяч грантов для обучения в вузе.

    «Также на поддержку сельской молодежи в рамках проекта «Серпін» предусмотрено 10 % квоты от общего объема госзаказа. Правительством реализуется ряд мер по поддержке малообеспеченных и многодетных семей. В 2021 году в Закон Республики Казахстан «Об образовании» внесена норма, предусматривающая новые квоты приема при поступлении на учебу в вузы и ТиПО для детей из семей, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей, в объеме 5%, для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%, для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І/ ІІ группы, – 1%», - проинформировал Премьер-Министр.

    Кроме того, по отдельной квоте принимаются дети-сироты (1%), инвалиды I/II группы, инвалиды с детства (1%), лица, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны (0,5%) и представители диаспор (4%).

    «Таким образом, более 53,5% от общего объема госзаказа квотируется для поддержки социально-уязвимых слоев населения и граждан из числа сельской молодежи. Дальнейшее увеличение объема квотируемых мест значительно ограничит доступ к получению высшего образования другим гражданам и может повлечь потенциальный отток талантливой молодежи», - отмечается в ответе на запрос.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Вузы Сельское хозяйство Аскар Мамин
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