Подготовка к выборам обстоятельная – Миссия ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов отметил созданные условия на выборах для голосования лиц с инвалидностью, а также подчеркнул, что подготовка к выборам была обстоятельной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень сложно судить и делать какие-то окончательные выводы по итогам сегодняшнего дня, потому что выборы проходят в первые часы. Миссия наблюдателей приступила к своей работе. Мы находимся в Астане пятый день. За это время у нас были многочисленные встречи и в Центральной избирательной комиссии. Мы уже посетили несколько избирательных участков, и наше впечатление очень хорошее. Подготовка к выборам обстоятельная, особенно хотел отметить профессиональность. Очень большое внимание уделено техническим моментам, которые кажутся мелочами, но на самом деле могут оказать решающее воздействие», - сказал Григорий Логвинов.

Заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов также отметил омоложение депутатского корпуса.

«Очень серьезное внимание уделено обеспечению надлежащих условий для людей с ограниченными возможностями, в том числе образцы бюллетеней, исполненных азбукой Брайля для незрячих. Мы не видим политизированности, ажиотажа. Есть элементы несогласия, но все решаются в правовом поле. У нас сформировался весьма оптимистичный и благожелательный подход. Казахстан – один из наиболее ответственных членов ШОС. Поэтому мы руководствуемся беспристрастным позитивным настроем. Кроме того, мы не вмешиваемся во внутренние дела, не оцениваем избирательное законодательство как таковое. Это категорически противоречит базовым принципам ШОС», - добавил Григорий Логвинов.

От Миссии ШОС приехали 18 наблюдателей. Из них 11 представляют государства-члены, есть представители избирательных комиссий, правительственных учреждений. 7 человек – представители постоянно действующих органов ШОС. Наблюдатели работают в Астане и Акмолинской области.



