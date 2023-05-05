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      Абайская область

    Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Абайской области

    5 Мая 2023, 11:37

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Директор ГКП «Теплокоммунэнерго» Серик Туленбергенов провел совещание с участием начальников всех подразделений предприятия, где были озвучены итоги отопительного сезона 2022-2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    План ремонтных работ по подготовке ГКП «Теплокоммунэнерго» к отопительному сезону 2023-2024 годов — 6,7 млрд тенге. Утверждены графики производства работ по замене основного, вспомогательного оборудования теплоисточников и тепловых сетей.

    «По поручению акима области Нурлана Уранхаева мы начинаем готовиться к зиме уже сейчас. Учитывая износ сетей, необходимо держать на контроле план по подготовке к предстоящему отопительному сезону на постоянном контроле. Таким образом мы сможем минимизировать риски на будущий сезон», — отметил Серик Туленбергенов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ЖКХ Отопительный сезон Абайская область
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