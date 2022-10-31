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    Подготовка к пускам 2023 года началась на Байконуре

    31 Октября 2022, 19:39

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур приступили к подготовке пусков 2023 года по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно плану запусков, в первом квартале 2023 года состоится два старта: в феврале к МКС будет запущен транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22», а в марте пилотируемый корабль «Союза МС-23».

    Работы начаты в монтажно-испытательном корпусе 254-ой площадки космодрома, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева расконсервировали корабль «Прогресс МС-22», находившийся в режиме хранения с марта 2022 года, и подготовили его к электрическим испытаниям аппаратуры бортовых систем.

    Пилотируемый корабль «Союз МС-23», который был доставлен на космодром в сентябре 2022 года, подключен к наземному испытательному оборудованию для проведения проверочных включений служебной аппаратуры.

    По информации управления Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, дислоцирующегося на Байконуре, до конца 2022 года планируется три пуска с космодрома. Причем, все три – два старта ракеты «Союз - 2» с российскими и иностранными спутниками и один пуск ракеты «Протон-М» назначены на декабрь 2022 года.

    Напомним, 26 октября 2022 года с космодрома Байконур на МКС отправился транспортный корабль «Прогресс МС-21», который стал третьим по счету в 20022 году, доставившим грузы на МКС.


    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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