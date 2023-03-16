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    Подготовка к паводку: свыше 900 тысяч кубометров снега вывезли в Акмолинской области

    16 Марта 2023, 06:19

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области завершены взрывные работы на опасных участках рек площадью более 21 тысячи квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, в регионе продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия.

    «Для недопущения сложной паводковой ситуации в регионе продолжаются работы по вывозу снега из населенных пунктов, очистке водопропускных сооружений, каналов и арыков. Начата работа областного и двух районных противопаводковых штабов в пристоличных Аршалынском и Целиноградском районах, где непрерывно ведется работа по мониторингу обстановки. Для недопущения рисков на паводкоопасных реках и гидротехнических сооружениях выставлены круглосуточные посты наблюдения для принятия оперативных мер», - пояснили в ведомстве.

    Работы по рыхлению и дроблению льда на площади более 21 тысячи квадратных метров на опасных участках рек Жабай, Селеты, Карасу, Кызыл су, Жаныспай, Есиль, Саркырама, Жыланды, Аршалы, Колутон, Талкара, Боксук, Ишим и Нура в 10 районах области уже завершены.

    Всего из населенных пунктов региона вывезли свыше 900 тысяч кубометров снега, очистили 800 водопропускных сооружений и 133 моста на автомобильных и железных дорогах. На случай необходимости заготовлено 315 тонн ГСМ, 17 тысяч тонн инертных материалов и 91 тысяча мешкотары.

    Ранее сообщалось, что на реках Акмолинской области проводят взрывные работы.

    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Паводок Регионы
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