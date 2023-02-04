Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Подготовка к паводковому периоду продолжается в ЗКО

    4 Февраля 2023, 19:19

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев в рамках проверки подготовительных работ к паводковому периоду ознакомился с реконструкцией Кирово-Чижинского канала и модернизацией Кировского водохранилища, а также с состоянием пруда Ветелки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В ходе рабочей поездки аким области дал конкретные поручения руководителям ответственных учреждений по безопасному проведению паводкового периода.

    В целом в 2022 году по области выполнено 80 противопаводковых мероприятий, в результате которых укреплено 20 км защитных дамб, устроены более 13 тысяч км водоотводных каналов, установлены 17 водопропускных труб, проведены ремонтные работы на автодорогах и водохранилищах.

    Заготовлены запасы горюче-смазочных материалов, мешкотары, инертных материалов (18 тысяч тонн инертных материалов, 56 тысяч мешков, почти 80 тонн ГСМ).

    Подготовлена группировка сил и средств в количестве более трех тысяч человек, свыше 700 единиц техники, порядка 60 плавсредств и более 260 мотопомп.

    В целом по области паводковая ситуация стабильна. Подготовительные работы продолжаются.

    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Паводок Кибербуллинг
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске