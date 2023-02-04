Подготовка к паводковому периоду продолжается в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев в рамках проверки подготовительных работ к паводковому периоду ознакомился с реконструкцией Кирово-Чижинского канала и модернизацией Кировского водохранилища, а также с состоянием пруда Ветелки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ходе рабочей поездки аким области дал конкретные поручения руководителям ответственных учреждений по безопасному проведению паводкового периода.

В целом в 2022 году по области выполнено 80 противопаводковых мероприятий, в результате которых укреплено 20 км защитных дамб, устроены более 13 тысяч км водоотводных каналов, установлены 17 водопропускных труб, проведены ремонтные работы на автодорогах и водохранилищах.

Заготовлены запасы горюче-смазочных материалов, мешкотары, инертных материалов (18 тысяч тонн инертных материалов, 56 тысяч мешков, почти 80 тонн ГСМ).

Подготовлена группировка сил и средств в количестве более трех тысяч человек, свыше 700 единиц техники, порядка 60 плавсредств и более 260 мотопомп.

В целом по области паводковая ситуация стабильна. Подготовительные работы продолжаются.

Фото: пресс-служба МЧС РК