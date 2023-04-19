Подготовить Комплексную программу ГЧП в социальной сфере поручил Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы должны использовать ресурсы Нацфонда только в необходимых случаях. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нацфонд – это средства будущих поколений. Мы должны использовать его ресурсы только в необходимых случаях, в кризисные периоды. Следует в полной мере использовать институт государственного-частного партнерства и подушевого финансирования, особенно для привлечения инвестиций в социальную инфраструктуру», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в декабре прошлого года он подписал законодательные поправки, направленные на внедрение новой модели ГЧП.

«Приняты меры для обеспечения прозрачности процедур отбора частных партнеров, ограничено участие квазигосударственных предприятий. Тем самым созданы условия для вовлечения бизнеса в реализацию государственных проектов. Данный инструмент должен максимально использоваться при реализации новых национальных проектов. Поручаю Правительству подготовить Комплексную программу ГЧП в социальной сфере», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.



