Поддерживаем начинания Казахстана - исполняющий обязанности вице-премьера Башкортостана

УФА. КАЗИНФОРМ – Башкортостан поддерживает инициативы, озвученные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по снижению ядерной угрозы и ускорению реализации Целей устойчивого развития в регионе.

Такое мнение высказал исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкортостана Андрей Назаров в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» на полях V Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

А. Назаров отметил, что любой здравомыслящий политик должен поддерживать подобные инициативы, направленные на снижение международной напряженности и уменьшение опасности, связанной с обладанием ядерным вооружением.

«Тем более что ядерные разработки, если будут нарушены системы мер безопасности, могут привести к печальным последствиям, не говоря уже об умышленном их применении. Здесь, конечно, инициатива Президента Казахстана поддерживается всеми здравомыслящими гражданами, и Российской Федерацией в том числе. Я со своей стороны, конечно, также поддерживаю этот подход», - сказал вице-премьер.

А. Назаров также высказался по поводу инициативы по созданию межрегионального центра ЦУР ООН в Казахстане, назвав ее полезным шагом в сторону развития государств центральноазиатского региона и Афганистана.

«Башкортостан поддерживает начинания, которые направлены на развитие экономики, взаимного проникновения, партнерство и инвестиции. Здесь тоже мы, естественно, поддерживаем данный проект», - отметил А. Назаров.

При этом он подчеркнул, что Уфа в случае заинтересованности казахстанской стороны готова участвовать в предоставлении своих площадок и иных возможностей в продвижении межрегионального центра ЦУР.

«Такой проект, конечно, полезен (для стран Центральной Азии - прим. ред.). Это правильно, что инициируется такое глобальное мероприятие. Сейчас еще сложно оценить его эффективность, но дорогу осилит идущий», - заключил А. Назаров, добавив, что создание центра имеет свою перспективу.