Поддержать молодежные инициативы готовы в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На встрече с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым жители Мангистауского района подняли вопросы улучшения качества мобильной сети и интернета, автомобильных дорог, строительства медицинского центра, занятости, корма для скота, созданию лучших условий для специалистов в сфере ветеринарии и др., передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе собрания в Акшымырау аким села Руслан Жумаханов отчитался о проделанной работе в прошлом году и поделился планами на 2022 год. Нурлан Ногаев, в свою очередь, проинформировал собравшихся о проводимой работе в области, ответил на вопросы и выслушал предложения местных жителей.

Глава региона отметил, что поднятые вопросы будут решаться последовательно, исходя из приоритетов.

«В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по установлению тесной взаимосвязи с населением. Первоочередные задачи, стоящие перед нами - бесперебойное обеспечение населения питьевой водой и улучшение качества образования. Остальные вопросы мы будем решать в порядке приоритетности. Здесь необходимо использовать два главных принципа: справедливость и прозрачность», - сказал Нурлан Ногаев.

В Акшымырау проживают 1255 человек. В селе работают школа, ясли-сад, врачебная амбулатория и дом культуры.

Также Нурлан Ногаев провёл встречу с жителями села Шайыр, в ходе которой аким села Гани Тажиев отчитался о проделанной работе в 2021 году и поделился планами на текущий год.

Присутствующими на собрании были подняты вопросы касающиеся строительства спортивного комплекса, экологии, работы предприятий на карьерах, озеленения села и т.д.

В свою очередь, глава региона призвал местных жителей принимать активное участие в развитии страны.

«Думать, что Новый Казахстан мы построим за один день - ошибочно. Для реформации нужно время. Важно также осознавать, что никто вместо нас не сделает страну лучше. Мы должны вместе, сообща, трудиться над созданием Нового Казахстана», - сказал Нурлан Ногаев.

В сельском округе Шайыр проживает 1724 человека. Здесь функционируют средняя школа, детский сад на 80 мест, сельская поликлиника, фельдшерско-акушерский медпункт, дом культуры и т.д.

После отчетных встреч аким области провел личный прием граждан в селах Акшымырау и Шайыр.

Нурлан Ногаев также провел неформальную встречу с молодежью Мангистауского района. В ходе собрания он рассказал о проводимой в области работе и ответил на вопросы присутствующих.

Глава региона отметил, что местные исполнительные органы готовы оказывать всемерную поддержку молодежным инициативам

По итогам первого дня рабочего визита глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

Напомним, ранее актуальные вопросы на встрече с акимом Мангистауской области озвучили сельчане Каракиянского района.