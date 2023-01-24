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    Подавившегося яблоком 11-месячного ребенка спасли врачи в СКО

    24 Января 2023, 00:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области врачи скорой медицинской помощи называют актуальной проблему попадания инородных тел в дыхательные пути. В январе поступило несколько вызовов к таким пациентам, среди которых был 11-месячный ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации медучреждения, жительница Кызылжарского района экстренно приехавшей бригаде скорой помощи сообщила, что малыш ел яблоко и вдруг резко начал кашлять, посинел. Фельдшер Айдар Омаров с помощью приема Геймлиха удалил остатки пищи и восстановил дыхание крохи. Ребенка доставили в больницу.

    В январе врачи скорой помощи выезжали в одну из школ Петропавловска. 12-летнему ребенку в дыхательные пути попал шарик «чупа-чупс». При осмотре наблюдалась выраженная дыхательная недостаточность с критической сатурацией. Фельдшеры Регина Гапченко и Данияр Калимов благодаря успешному применению приема Геймлиха удалили инородное тело из дыхательных путей школьника.

    В районе М.Жумабаева помощь врачей «скорой» понадобилась взрослому мужчине. Его сын сообщил, что тот ел мясо, подавился и стал задыхаться. Фельдшер Василий Ермаков оказал первую помощь мужчине. Когда последний начал дышать самостоятельно, его доставили в медучреждение.

    «Проблема попадания инородных тел в дыхательные пути встречается в любом возрасте. Но чаще всего у детей. Связано это с особенностями поведения малышей. Во время еды они могут играть, разговаривать, смеяться или плакать, кашлять. Дети часто берут в рот различные мелкие предметы, которые могут затем случайно вдохнуть. Анатомические особенности ротовой полости и недоразвитие у малышей защитных рефлексов способствуют учащению случаев вдыхания инородных тел. Ситуация требует срочной, а порой экстренной оценки ситуации, обследования и принятия правильного решения», - прокомментировали в «скорой».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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