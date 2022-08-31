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    Подать заявление о соцвыплате по утрате трудоспособности теперь можно через eGov

    31 Августа 2022 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заявление на получение услуги по назначению социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай утраты трудоспособности теперь можно подать через портал электронного правительства (далее – портал eGov.kz). Ранее заявления принимались в бумажном виде через ЦОНы и отделы медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ), передает МИА «Казинформ».

    Чтобы подать заявку через портал eGov.kz в разделе «Помощь семьям» необходимо выбрать пункт «Назначение социальной выплаты на случаи утраты трудоспособности». После этого пользователю нужно авторизоваться на портале, инициировать заказ услуги онлайн, заполнить все обязательные сведения и подписать заявку цифровой подписью.

    Срок оказания услуги составляет 8 рабочих дней. Уведомление о назначении социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, либо мотивированный ответ об отказе, будет направлен в личный кабинет пользователя. Для получения услуги потребуется информация о наличии инвалидности и степени утраты трудоспособности (заключение отдела МСЭ), а также данные о состоянии социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и поступлениях в него за последние 24 месяца, которые проверяются автоматически из информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Ранее сообщалось, что на портале электронного правительства eGov появилась новая услуга по корректировке личных данных. Изменения вносятся в течение трех дней.

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Общество Соцвыплаты Правительство для граждан
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