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    Подать заявку на проверку регистрации авто казахстанцы смогут в любом ЦОНе

    29 Января 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что теперь при легализации иностранных авто заявку на проверку авто через портал eGov можно подать в любом ЦОНе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал главы МЦРИАП РК.

    До этого такую услугу граждане могли получить в СпецЦоне страны.

    Багдат Мусин лично ознакомился с процессом легализации транспорта в СпецЦоне и посетил пункт осмотра автомобиля.

    «Для легализации транспорта автомобиль не должен находиться на регистрации в другой стране. Многие граждане сталкиваются с этой проблемой. В процессе легализации, прежде всего, необходимо подать заявление на проверку транспортных данных через портал eGov. Автовладельцы, не имеющие доступа к компьютеру, могут подать заявку в любом ЦОНе страны в секторе самообслуживания. Регистрационные данные автомобиля должны быть заполнены без ошибок. В случае одобрения система предложит гражданам забронировать посещение СпецЦОНа для осмотра автотранспорта», - пояснил министр.

    23 января в Казахстане стартовала легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Кампания продлится до 1 июля 2023 года. Решение о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, было озвучено в Послании Президента страны 1 сентября 2022 года.

    Ранее сообщалось, что в связи с легализацией авто изменился график работы СпецЦОНов.

    Посмотреть адреса СпецЦОНов, принимающих граждан для легализации транспортных средств, можно по ссылке.

    Недавно Багдат Мусин сообщил о том, что в столице появится СуперЦОН, где в одном здании будут все фронт-офисы государства.

    Фото: t.me/bagdat_mussin_official

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Транспорт Легализация. Приватизация Цифровой Казахстан Общество ЦОН МЦРИАП Утильсбор
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