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    Подарок родному селу сделали выпускники в Мангистауской области

    15 Мая 2022, 21:21

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - При въезде в село Шебир появилась аллея. Это подарок выпускников 2002 года, которые в этом году отмечают 20-летие со дня окончания школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аллея площадью 200 квадратных метров полностью огорожена, оформлена брусчаткой. Здесь установлены скамейки для отдыха и светильники для удобства. Заодно выпускники, а это сельчане 1985 года рождения, посадили ели», - сообщили в пресс-службе акимата Мангистауского района.

    Свой вклад в благоустройство села внесли также выпускники 2012 года, они в этом году отмечают 10-летний юбилей окончания школы. Молодые люди установили в селе флагшток высотой 16 метров.

    «За последний год наш поселок преобразился в лучшую сторону. Дороги в селе заасфальтированы, создается зона отдыха. Помогают предприниматели. К примеру, Рза Кусаинов обновляет вывеску на въезде. И особенно приятно, что свою лепту в родное село вносят молодые люди, которые берут пример со старожилов села», - сказал житель Шебира Тлейберген Балгаев.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область
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