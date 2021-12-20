Подарочные боксы вручают родителям рождённых в День Независимости костанайских малышей

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч детей, родившихся в День Независимости Республики Казахстан, получат памятные baby-боксы в честь 30-летия праздника. В Костанайской области 16 и 17 декабря родились 77 малышей. Сегодня началась доставка baby-боксов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В подарочные коробки «Сүйінші» вошли предметы первой необходимости, а также - поздравительная открытка от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!»,– написано в поздравлении от Президента.

Также в baby-боксах есть памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости, и первый документ новорожденного - свидетельство о рождении ребенка.

«Заявления на получение документа на родившихся 16 и 17 декабря принимались сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее переданы в органы РАГС. Всего в Костанайской области 77 малышей и их родителей получают в подарок baby-бокс»,- рассказал заместитель директора филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайсской области Шыңғыс Әшірбеков.

«Более 30 baby-боксов мы доставили в Костанай, остальные - направлены в села и города Костанайской области. В кратчайшие сроки подарки будут доставлены до своих адресатов», - заверил заместитель костанайского филиала АО «Казпочта» Кайрат Сагадиев.

Стоит отметить, что боксы реализованы Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, Банка ЦентрКредит и АО «Казпочта».



