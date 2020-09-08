Под радикальное влияние чаще всего попадает молодежь до 35 лет- Алим Шауметов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Актуальность проблем религиозного экстремизма остается острой. Какой категорией представлены радикалы в нашей стране, и какие работы по переубеждению радикально настроенных слоев населения используются в Казахстане в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Общественного фонда «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центра «Акниет» Алим Шауметов.

- Алим Фазылжанович, расскажите о деятельности вашего центра?

- Наш центр функционирует с января 2014 года, является неправительственной организацией, о благотворительной направленности которой ярко говорит её название «Акниет», то есть «благие намерения». Команда наших специалистов осуществляет комплексную реабилитацию лиц, пострадавших от деятельности деструктивных религиозных течений. Оказываем им помощь с ресоциализацией и возвращением в общество. Через повышение религиозной грамотности, мы противодействуем религиозному экстремизму, а также нетерпимости и возникающим на этом фоне различным формам дискриминации и экстремистским проявлениям. Нас привлекают к проведению разъяснительных мероприятий в пенитенциарной системе Казахстана с лицами, осужденными за совершение преступлений террористического и экстремистского характера, а также находящимися на свободе их родными, близкими и лицами, разделяющими их радикальные религиозные убеждения.

Центр «Акниет» функционирует с позиций открытых в этом году восемнадцати представительств во всех регионах страны.

- Какие специалисты работают в центре?

- Учитывая нашу специфику работы, штат центра «Акниет» сформирован, как правило, из теологов-исламоведов, обучавшихся в различных теологических высших учебных заведениях исламских стран. Уровень религиозной подготовки специалистов позволяет им дискутировать со сторонниками деструктивных религиозных течений на различные злободневные теологические вопросы, корректировать их ошибочные представления о догмах, которые формировали у них радикальность и нетерпимость, предоставлять им всесторонне обоснованные ответы. Для достижения эффективности в работе, в нашем центре также активно задействованы высококвалифицированные психологи, педагоги-историки и социологи.

- Какие у вас информационно-разъяснительные работы проводятся?

- Руководствуясь принципом «адепт деструктивного религиозного течения - прежде всего пострадавший человек», в процессе реабилитации мы стараемся по мере возможности оказывать любого рода поддержку.

К примеру, одна из таких пострадавших – по имени Гульжан, которая в 2013 году вместе с мужем и детьми планировала выехать в Сирию, после бесед с теологами прошла трудовую реабилитацию в центре «Акниет». В качестве психолога помогает пострадавшим женщинам.

В 2016-2017 годах в Жезказгане нами был создан и запущен швейный цех, где 27 пострадавших женщин бесплатно обучались швейному мастерству. В результате практически у всех сформировалось лояльное отношение к традиционным религиозным школам и адекватное восприятие светской реальности Казахстана. Благодаря успешным результатам работы в данной сфере, а также реализованному в прошлом году этапу теолого-психологической реабилитации наших граждан, вернувшихся из Сирии, в рамках уникальной в своем роде операции «Жусан», нашим опытом заинтересовались представители ряда зарубежных неправительственных организаций и Организации Объединённых Наций.

Конечно же, мы не ограничиваемся проведением адресной профилактической работы. Актуальность проблемы противодействия религиозному экстремизму обусловила необходимость проведения просветительской работы в различных учреждениях Казахстана.

К примеру, по приглашению мы проводим лекционные и семинарские занятия в государственных и правоохранительных органах и национальных компаниях, а также различных учреждениях. В целом, двери наших представительств открыты для всех, мы готовы оказать любую теологическую и психологическую помощь. Также нас можно найти в популярных в Казахстане социальных сетях, на которых размещены подготовленные специалистами центра информационные видеоролики на соответствующие темы. С этими материалами вы можете ознакомиться, на наших страницах в социальных сетях - https://www.instagram.com/aqniet.ortalygy/, https://www.youtube.com/aqnietortalygy, https://www.facebook.com/aqniet.ortalygy.

- Какая возрастная категория подвержена влиянию радикальных течений?

- Жертвами деструктивных псевдорелигиозных течений в основном становится молодежь в возрасте от 17 до 35 лет, которая практически не знают о религии ничего либо имеет поверхностные знания. В эту категорию, по нашим наблюдениям, входит в первую очередь максималистски настроенные юноши и социально-уязвимые слои населения.

- Расскажите про операцию «Жусан». Планируется ли какое-либо продолжение данной операции?

- В 2019 году с территории Сирии в Казахстан возвращены 595 наших граждан, из них 156 женщин, 406 детей и 33 мужчины. Данная акция была беспрецедентна, получила название «Жусан», как символизирующее надежду на возвращение домой и воссоединение с семьей и родиной. Будучи жертвами обмана идеологов международных террористических организаций, возвращенные женщины и дети продолжительное время находились в зоне боевых действий и нуждались в реабилитации после увиденных ими ужасов и лишений.

Мы реализовали этап теолого-психологической реабилитации возвращенных граждан, проводя с ними индивидуально-профилактические мероприятия, раскрывая ошибочность идеологии террористов, доводили основы традиционного для мусульман Казахстана ханафитского мазхаба.

Ответить на вопрос о продолжении данной операции не могу, так как он находится в ведении государственных органов.

- Что Вы можете сказать о тех странах, кто отказался возвращать своих граждан?

- Комментировать такой вопрос весьма сложно, прежде всего, по причине отсутствия информации для осуществления анализа и формирования каких-либо выводов. Это, прежде всего, внутренние дела самого государства. Однако, следует отметить, что опыт Казахстана может послужить положительным примером, который зарубежные страны могут взять на вооружение.

- Расскажите о казахстанском опыте, специально разработанных и применяемых методиках, а также возможностях по оказанию корректирующего влияния на сторонников религиозных радикально-экстремистских течений?

- Наш центр наработал немалый практический опыт в профилактике религиозного экстремизма. В реабилитационной работе мы стараемся обеспечить комплексный подход, включающий религиозное просвещение, психологическую коррекцию, социальную поддержку, воспитание и возрождение патриотизма. В результате многие реабилитируемые нами граждане отказываются от радикальных религиозных убеждений. Такая работа сопряжена с необходимостью проявления выдержки и терпения, ведь человек несколько лет проникался идеями радикализма, подвергался внушению, поэтому и выведение его из этого «зомбированного» состояния требует адекватных мер и временных затрат.

К примеру, на этапе теолого-психологической реабилитации возвращенных в рамках операции «Жусан» женщин мы чаще всего практиковали совместное проведение теологами и психологами просветительских мероприятий.

Тогда тандем позволял нам не только обосновывать теологическую ошибочность отдельных аспектов религии, но и с помощью психологов побуждать реабилитируемых к включению критического мышления с последующим осознанием и принятием своих заблуждений и отказом от них. Помимо этого, по просьбе самих женщин, мы активно вовлекаем их в профилактическую работу.

- Какие профилактические работы ведутся в обществе, особенно в молодежной среде и какие механизмы преодоления социальной, этнической и религиозной напряженности конфликтов созданы у нас?

- Как мне известно, государство приняло программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, к всесторонней реализации которой активно вовлеклись практически все институты гражданского общества, от муфтията и Ассамблеи народов Казахстана до социально-ориентированных и благотворительных неправительственных организаций.

Считаю, принятые меры позволили существенно улучшить религиозную ситуацию в стране.

- Какие советы можете дать родителям, чтобы обезопасить детей от пагубного влияния радикальных идей?

- По моему мнению, которое разделяет большинство наших сограждан, в религиозном воспитании детей и подростков важную роль играет семья. Поэтому мы хотели бы посоветовать родителям почаще говорить с детьми, не оставлять их наедине с проблемами и страхами, укреплять с ними эмоциональную связь, окружить любовью и заботой, устранять источники проблем, которые спровоцировали или могут спровоцировать вступление вашего ребенка в религиозные секты. Считаем также важным занять ребенка и найти ему альтернативу или мероприятия, которое ему придется по душе. Я советую не становиться заложниками своих проблем. Смело обращайтесь к психотерапевтам, теологами и психологам, в том числе к работникам нашего центра. Найти нас можно и в социальных сетях. Либо по рабочему номеру нашего офиса в Нур-Султане: 8 (7172) 53-99-60.

- Спасибо за интервью!



