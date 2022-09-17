Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Под оползнями на золотом руднике остались 20 человек в Индонезии

    17 Сентября 2022, 11:51

    ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Двадцать горняков оказались погребены под завалами в результате оползней, произошедших на золотом руднике в индонезийской провинции Западный Калимантан. Об сообщил в субботу представитель спасательной службы региона Эрик Субарьянто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    По его словам, инцидент произошел в деревне Кинанде в районе Бенгкаянг в четверг вечером, но спасатели узнали о нем лишь спустя сутки. «Мы получили информацию в пятницу вечером и немедленно направили сотрудников на место происшествия», - заявил Э. Субарьянто.

    «Спасательная операция идет медленно из-за сильных ливней, удаленного расположения шахты и плохой связи. В работах в районе рудника также участвуют военнослужащие, сотрудники местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и жители деревни», - сообщил Э. Субарьянто.

    Фото: lh3.googleusercontent.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Индонезия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Ветер сорвал крыши школы и котельной в Павлодарской области
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге